Il nuovo colpo alla Kulusevski, già studiato, già sondato. La Juve si è lanciata su Nicolò Rovella. E' nato a dicembre del 2001, deve ancora compiere 19 anni eppure è un perno del Genoa di Rolando Maran: sempre titolare, inamovibile. A Genova è cresciuto, anche se sembra destinato a restarci ancora per poco, complice anche il suo accordo in scadenza nel prossimo giugno. Il presidente Preziosi non vorrebbe perderlo a costo zero, per questo sta cercando di ottenere il massimo, sapendo che Rovella piace molto alle big e sta entrando al centro di una disputa alla Dejan Kulusevski, con Juve e Inter protagoniste.



Proprio quel tipo di operazione la ripeterebbe volentieri la Juventus, ovvero se Nicolò non si liberasse gratis a giugno, si potrebbe valutare di bloccarlo a gennaio comprandolo e lasciandolo al Genoa per crescere. Come scrive calciomercato.com, lavori in corso su questo fronte, con la Juve che sta spingendo forte come fatto per Dejan a gennaio scorso con l'Atalanta. L'Inter, però, si sente forte perché lavora sul fronte Rovella da mesi, prima ancora che si prendesse la ribalta. Rapporti ottimi e testa a testa in corso. Su Kulusevski c'erano i nerazzurri favoriti, la Juve sorprese tutti in pochi giorni...