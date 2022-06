Ha terminato il suo percorso pluriennale con la Juventus, dopo aver vissuto tanti successi ed emozioni in bianconero. Ora, Federico Bernardeschi è pronto per affrontare una nuova sfida. I bookmakers hanno tentato di definire i contorni della corsa al giocatore della Nazionale, il cui destino al momento appare ancora incerto.



Una storia ancora tutta da scrivere. Tra i tanti nomi di squadre emersi nelle ultime settimane, non sembra esserci una netta favorita per garantirsi le prestazioni del giocatore toscano per la prossima stagione. Al momento, Betclic indica la Roma come destinazione più probabile, con una quotazione di 7. Più basse, invece, sembrano le possibilità di un suo approdo al Milan, quotato a 9, mentre paiono ancor più remote le ipotesi Lazio, quotata a 15, e Inter, a 18.