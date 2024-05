Kenan Yildiz si preso il premio di migliore in campo, almeno per quanto riguarda la Juventus. Il classe 2005 è subentrato nel secondo tempo e ha cambiato la partita. Sua l'azione da cui arriva la punizione di Milik. Suo il gol del 3-3. "Al primo pallone toccato, con un doppio dribbling, firma la giocata più bella della prima ora juventina, una rara nota azzeccata in un concerto di stecche. Ma è lui a suonare la sveglia, e che sia vispo, lo mostra sull'azione del pareggio", scrive Tuttosport nella pagella del turco, che prende 7. Che serata per Kenan.