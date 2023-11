; una striscia che le ha permesso di rimanere a soli due punti dall'Inter capolista e di allungare su tutte le altre. Allegri si trova a più 6 dal Milan, più 8 dal Napoli e a più 9 sul quinto posto, occupato da Fiorentina ed Atalanta. Ancora più distanti Roma e Lazio."Per vincere i campionati bisogna viaggiare come le crociere, non bisogna avere picchi da 100 e picchi da 30", ha detto il tecnico. La squadra però non lo sta ascoltando perché sta vivendo il suo "momento" da 100. Ovviamente,. Di sicuro, questa squadra sta viaggiando a ritmo scudetto, con 29 punti in 12 giornate ed una media quasi di 2,5 punti a partita. Per una striscia di successi consecutivi così lunga ocon la lunga pausa per il Mondiale in mezzo, quando i bianconeri ottennero 8 vittorie di fila.Una striscia che si fermò con il tracollo contro il Napoli allo Stadio Maradona, situazione che Allegri spera di non ripetere nello scontro diretto contro l'Inter. Qualche similitudine tra questo momento e quello dell'anno scorso c'è. In quelle 8 vittorie consecutive, i bianconeri ebbero la meglio in più di un big match (Inter, Lazio), proprio come successo ora con Milan e Fiorentina. IContro la Cremonese con il gol di Milik su punizione e poche settimane fa i tre punti con il Verona grazie a Cambiaso.Presenti anche differenze però; prima di tutto il periodo in cui è successo. IQuest'anno invece è partito all'ottava e nelle gare precedenti comunque la squadra aveva fatto meglio rispetto alla scorsa stagione. In più, le vittorie contro le avversarie migliori sono arrivate in trasferta, altra differenza importante. Così come alcune gare sulla carta più abbordabili, nonostante la Juve abbia faticato a sbloccarle, si è evidenziata una maggior superiorità e identità di squadra.Alla base in entrambi i casi comunque, la solidità difensiva. In quelle 8 vittorie, la Juve non subì neanche un gol.