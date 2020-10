Una grande mostra per Gaetano Scirea, con le immagini di Salvatore Giglio, storico fotografo della Juventus. Di quella Juventus. A presentare l'evento anche Roberto Bettaga, intervistato da Darwin Pastorin: "Il mio Scirea merita tutto: E' stato mio compagno di stanza per sei anni. Era più giovane di me, ma è stato lui a insegnarmi cosa significhi essere campione, non il contrario". Il ricordo di Domenico Marocchino: "Io sono di Vercelli e spesso ho attraversato le strade in mezzo alle risaie, dove si vedono gli aironi. Ecco, Gaetano mi ricordava un airone: leggero, con la sua classe e la sua bontà. Era poesia in campo. Ed era un campione, perché era un giocatore di straordinaria umanità".