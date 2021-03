Dal sito ufficiale della Juventus: "Lo scorso weekend la Prima Squadra Maschile e Femminile della Juventus si sono fatte portatrici di un'iniziativa speciale nell'ambito del percorso “DifferencesMakeTheDifference”. Giocatori e giocatrici hanno portato sulle spalle una versione customizzata dei numeri di maglia che raccontava, tramite le cifre da 0 a 9 (componendo poi tutti i numeri possibili), statistiche legate al razzismo.



Domani, giovedì 25 marzo, la Juventus Under 23, nella gara contro la Pergolettese (fischio d'inizio alle 15:00), darà seguito all'iniziativa, in occasione della Settimana d'azione contro il razzismo dell'Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) cui aderisce la Lega Pro.



Un'ulteriore occasione per far sentire le propria voce e ribadire l'importanza della lotta alla discriminazione razziale. Una lotta che riguarda tutti e in cui la Juventus vuole continuare a essere in prima linea".