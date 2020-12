Se c'è un motivo per cui la Juventus può avere fiducia nel suo fuoriclasse Cristiano Ronaldo questa sera contro il Parma, è proprio la brutta prestazione di mercoledì contro l'Atalanta. Sembra un paradosso, ma qua di "paradossale" c'è solo la grandezza di un giocatore come lui.

SCRIVE OGGI TUTTOSPORT - "Avere Ronaldo nella miglior condizione possibile, psicologica oltre che fisica, è un bene inestimabile per una squadra. Un bene che vale il prezzo di qualche mancata sostituzione (Atalanta, ndr) e di qualche partita al contrario saltata di netto per prepararsi al meglio per le altre (Benevento, ndr). Ad altri giocatori tutto questo non sarebbe concesso? Certo che no. Ma quali altri giocatori, tanto per fare un esempio tra i tanti che testimoniano la diversità di Ronaldo, hanno segnato 106 gol nelle ultime 104 partite di Champions League disputare?"

Ecco, questo spunto ci permette poi di andare oltre e affermare quanto segue: uno dei motivi per cui Ronaldo è diverso da qualunque altro giocatore è che un flop come quello dell'Allianz Stadium contro la Dea per gli altri giocatori, anche di alto livello, può essere sintomo di difficoltà e indurre a pensare che occorra un momento di riposo. Invece, per un extraterrestre come lui, è una garanzia in vista dell'impegno successivo. Significa infatti che si è giocato uno dei rarissimi bonus - anzi, malus - e che stasera col Parma tornerà il solito. Perché CR7 ne sbaglia una, ma non due di fila.