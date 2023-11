Chi di transizione ferisce, di transizione perisce. Fino a domenica sera, questa massima non valeva certo per Allegri, che mai e poi mai, in vantaggio di un gol sui primi in classifica, si sarebbe aspettato di regalare il pareggio a campo aperto, per un bug nel pressing alto. Chissà quanto avrà stramaledetto questo compromesso con la modernità, chissà quanto si sarà pentito di non aver gridato alla squadra di abbassarsi dopo l’uno a zero e quell’avvio di gara in cui la Juve era stata superiore. È difficile da accettare il paradosso. Vai in vantaggio perché usi un certo atteggiamento, prendi gol per quello stesso atteggiamento. Forse era troppo presto per switchare o forse Allegri un pochino è cambiato. L’Inter non è la Fiorentina, se ti abbassi troppo presto prima o poi ti punisce. Con la Fiorentina puoi prendere per i fondelli l’allenatore giochista piazzando il pullman in area (non fanno mai gol), con gli uomini di Simone Inzaghi invece è meglio non rischiare. E così Allegri se l’è giocata a viso aperto, almeno per una buona mezz’ora. In questa gallery di oggi andremo a ritroso analizzando tutti gli errori e le circostanze che hanno prodotto il pareggio dell’Inter, in modo da andare oltre la trappola interpretativa “difesa alta vs difesa bassa”. Partiamo dalla fine e procediamo per interrogativi.