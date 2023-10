"Inter, Milan e Napoli sono davanti", la frase che ripete Massimiliano Allegri da inizio stagione. La classifica dice però che al momento solo i nerazzurri hanno "rispettato" il pronostico del tecnico. Milan e Napoli infatti, inseguono la Juve. I bianconeri, riferisce il Corriere dello Sport, hanno colmato un divario a livello di qualità di rosa pari a 100 milioni, ovvero il valore complessivo dato da Transfermarkt. Come? Con il "bunker" di max.Con il clean sheet ottenuto contro il Verona, Allegri ha raggiunto le 100 partite sulla panchina bianconera senza subire gol. La quarantesima da quando è tornato a Torino. Meglio in questi anni ha fatto solo il Barcellona (42). Il prossimo obiettivo è raggiungere Trapattoni, che nell'esperienza alla Juve ha toccato quota 150 partite con la rete inviolata. Il Trap ha guidato la Signora 596 volte, Allegri fin qui 389. Significa che l’attuale allenatore ha una media leggermente superiore (1 clean sheet ogni 3,87 gare contro 1 ogni 3,97 dell’ex ct della nazionale).La Juve non subisce gol dal tracollo con il Sassuolo; poi sono arrivate cinque partite di seguito senza concedere reti. Nel complessivo, sette partite su 10 a porta inviolata. Più in particolare, la squadra subisce 11 tiri di media a partita e Szczesny/Perin sono tra i portieri che devono compiere meno interventi. Firenze sarà un ulteriore prova ma i segnali sono chiari, le avversarie della Juve non segnano da 494 minuti.