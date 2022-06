Arriva Paul Pogba. Procede la trattativa per Angel Di Maria. E poi ancora il difensore centrale che dovrà prendere il posto di Giorgio Chiellini, almeno un attaccante centrale se non due visto che il reparto offensivo è carico di punti interrogativi. Magari un secondo centrocampista, con qualità da costruttore di gioco. Arrivando agli esterni, alti e soprattutto bassi, a destra come a sinistra. L'agenda delle cose da fare è particolarmente fitta, il lavoro di Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini si annuncia complicato perché la Juve ha bisogno di tanti acquisti e tutti importanti. Parallelamente però c'è praticamente una squadra intera sul mercato o quasi, perché di situazioni in uscita ce ne sono in ogni reparto al di là degli addii già annunciati di dello stesso Chiellini, ma anche di Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, al di là del caso in sospeso di Alvaro Morata o del rinnovo non ancora depositato di Mattia De Sciglio.



Scopri tutto in gallery