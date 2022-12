Sembra che il fastidio sia diventato l'elemento predominante tra i tifosi della Juventus. Come racconta il Corriere dello Sport, ora le polemiche si sono attorcigliate attorno ad Angel Di Maria e Leandro Paredes, campioni del Mondo. I due non rientreranno alla Continassa prima di lunedì 2 gennaio. E anche se in Italia si torna a giocare dopo di tutti, contro la Cremonese il 4 gennaio quindi loro non ci potranno essere, contro l'Udinese chissà. Per il quotidiano,continua la vita da leggenda vivente nella sua Rosario, intantosi ricorda di Ramon Maddoni al Club Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque a Buenos Aires. E la Juve? La Juve può aspettare, ancora una volta.Come se non bastasse,si è fatto vedere solo per le vacanze sulla neve,è out ma ben presente sui social. Per il CorSport, il colombiano è atteso però dopo la Cremonese. Martedì, mentre il gruppo si ritrovava alla Continassa, qualcuno ha alzato virtualmente la voce. A prescindere dai programmi prestabiliti. Oggi tornerà Adrien Rabiot, con cinque giorni d'anticipo si è presentato la scorsa settimana Gleison Bremer, già a Santo Stefano alla Continassa c'era chi lavorava per rimettersi in sesto come Federico Chiesa o Danilo. "I nuovi esempi di questa Juve sono loro, con Allegri leader unico", sottolinea il CorSport.