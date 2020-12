"Andrea Pirlo è diventato oggi il primo allenatore alla sua prima esperienza in un massimo campionato a rimanere imbattuto nelle prime 10 gare in assoluto di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (è incluso il 3-0 a tavolino contro il Napoli). Partenza."

Al netto dell'andamento un po' zoppicante e della "pareggite", questo inizio di stagione di esordio del Maestro sulla panchina bianconera parla di un'unica sconfitta in 14 partite totali disputate: lo 0-2 incassato per mano del Barcellona in Champions League.