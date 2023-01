Conto alla rovescia. E no, non parliamo di Capodanno, ma di chi dovrà salutare laalla fine di questa stagione. Come racconta il Corriere dello Sport, tra chi ha il contratto in scadenza, chi è a Torino in prestito e chi invece non può che restare particolarmente attento alle sirene di mercato, ci sono diversi elementi che hanno il domani in bilico. Una "Juve di", sottolinea il quotidiano. E anche Allegri è stato chiaro: "Chi ha il contratto deve riconfermarsi all’altezza per l’anno prossimo, chi non lo ha deve far bene per ottenere il rinnovo, tutti devono far bene. Anche perché fino al 30 giugno il contratto ce l’hanno, è più una cosa italiana quella del contratto in scadenza".