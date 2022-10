. Un bel punto interrogativo, in tanti contesti di vita e anche nel calcio, a cui finora Stefanoe Massimilianohanno dato risposte diverse. I due tecnici si sfideranno questa sera nel big match di San Siro tra, dove a trovarsi di fronte non saranno solo due squadre ma anche due idee di gioco differenti e uno storico (recente) di scelte opposte. Emblematico quanto accaduto in questo inizio di stagione dal punto di vista tattico: se finora il tecnico rossonero, infatti, ha praticamente sempre fatto ricorso al, optando dunque per la difesa a 4 e per un attacco con Olivierinamovibile nel ruolo di centravanti, il collega bianconero - spesso alle prese con una rosa decimata dagli infortuni - ha invece cambiato più volte veste alla sua squadra, schierandola secondo almeno quattro diversi schemi.Alla prima di campionato, contro il Sassuolo, la Juve è scesa in campo con un, con Di Maria alle spalle di Vlahovic, e la coppia Danilo-Alex Sandro sui lati esterni della difesa, dietro a un centrocampo composto da Cuadrado, Zakaria, Locatelli e McKennie, con quest'ultimo chiamato, in linea teorica, anche a inserirsi davanti. Seconda giornata, subito un cambiamento, in parte forzato per l'infortunio del Fideo: contro la Sampdoria è stata quindi la volta delcon il tridente offensivo formato da Cuadrado, Vlahovic e Kostic, un modulo poi confermato contro la Roma e a seguire contro Spezia, Fiorentina, Salernitana e Monza. La gara della riscossa, quella di una settimana fa contro il, è stata invece segnata dall'utilizzo del, con la coppia composta darivelatasi "esplosiva" e vincente. E poi ancora il, adottato in Champions League ma anche in altre occasioni a partita in corso, e la sperimentazione del, per consentire adi spingere maggiormente sulla fascia e "liberare" Di Maria per servire il duo d'attacco, oltre che per agevolare dietroda sempre abituato alla difesa a 3.- Una Juve dai tanti volti, insomma, contro un Milan sostanzialmente "a una sola faccia". Che però - ed ecco la mossa a sorpresa - potrebbe cambiare proprio questa sera dopo gli infortuni di Messias e Saelemaekers, slittando verso ilcon il rilancio di Pobega dal primo minuto. Il "primo" cambiamento potrà essere decisivo?