Ecco le statistiche pre Napoli-Juve, come raccontate dal sito ufficiale della Juventus:"Questa sfida vede affrontarsi il miglior attacco (39 reti per il Napoli) e la miglior difesa (sette gol subiti per la Juventus) di questa Serie A - inoltre queste sono due delle tre formazioni (12 i bianconeri, sette i partenopei) con più clean sheet finora registrati nel campionato in corso.Il Napoli è la squadra che ha segnato più gol su sviluppi di calcio d’angolo nella Serie A in corso (nove), subito dietro troviamo la Juventus a quota cinque.Napoli (11) e Juventus (otto) sono le due formazioni ad aver realizzato più gol in seguito a cross in questa Serie A.La Juventus è la formazione che ha segnato in percentuale più gol nel secondo tempo in questo campionato: 69% (18/26) – in più, nessuna formazione ha realizzato più reti dei bianconeri nei minuti di recupero finali (quattro, al pari dell’Udinese).Dall’altra parte il Napoli è la squadra con più gol segnati negli ultimi 15 minuti di gioco nel campionato in corso (11). I bianconeri sono però l’unica formazione che non ha ancora subito alcuna rete nell’ultimo quarto d’ora di gioco.Il Napoli ha segnato ben nove gol con giocatori subentrati a gara in corso, record nella Serie A 2022/23.La Juventus ha collezionato ben 12 clean sheet in questo campionato, dopo le prime 17 gare stagionali di Serie A solo una squadra ha fatto meglio nella storia della competizione: il Cagliari nel 1966/67 (13). In tutto lo scorso campionato, i bianconeri avevano mantenuto la porta inviolata 13 volte.Sfida tra due delle tre squadre che hanno subito meno tiri nello specchio porta nel campionato in corso: Napoli (47) e Juventus (51, al pari della Roma).La Juventus ha evitato di subire 11 gol rispetto alla qualità dei tiri concessi, calcolata tramite il modello degli Expected Goals subiti, in questa Serie A: i bianconeri hanno infatti incassato 7 gol rispetto a un valore di xG subiti di 18 – questa differenza di 11 è attuale record nei big-5 campionati europei 2022/23".