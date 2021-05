2









Una Juve spesso brutta, spesso in difficoltà, anche contro le piccole. Una Juve che però, nelle difficoltà, sta ben interpretando il suo motto: #finoallafine. Un modo di pensare, di vivere, di vincere. Perché la vera Juve non si arrende e anche quando sembra spenta lotta per ritrovarsi. Sono ben 17 i punti recuperati dalla Juventus in campionato da una situazione di svantaggio: in rimonta ha ottenuto 4 vittorie (contro Torino, Lazio, Parma e Udinese) e 5 pareggi (contro Roma, Crotone, Verona, Torino e Fiorentina). Sono poi 30 i gol della Juventus in campionato negli ultimi 30 minuti: è il 44% su un totale di 67 reti. Nella corsa Champions conta anche questo, non mollare mai e la Juve dovrà provare a farlo pesare.