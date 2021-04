Un pari che non ha certo aiutato la Juventus. Un pari che ha cambiato le carte in tavola. E un pari, soprattutto, che fa più felice il Torino rispetto alla Juventus. Chi si salva dal 2-2 nel derby? Federico Chiesa, questo è certo. Parzialmente Cristiano Ronaldo. Ma anche Bentancur mostra segni di ripresa, così come la coppia di centrali più Chiellini. E' che i disastri sono altrove: sono in porta, con Szczesny, che raccoglie una media spaventosamente bassa. Sono con Dejan Kulusevski che, diversamente dal portiere, viene sostituito e non ha occasione di riscatto.



Nella gallery qui in basso, i voti dei quotidiani: date un'occhiata...