Quasi una giornata utile per preparare al meglio la squadra prima del big match. Massimiliano Allegri ha le idee piuttosto chiare su quale Juventus far scendere in campo per provare a superare l’Inter e quindi effettuare il sorpasso: Vlahovic è il punto interrogativo - c’è infatti il rischio che non riesca nemmeno a essere convocato a causa del fastidio all’adduttore - Di Maria la carta a sorpresa, mentre Bonucci l'altro grande dubbio. Si va verso una difesa tutta brasiliana con Bremer, Danilo e Alex Sandro.