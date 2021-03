4









Cosa c'è dietro il rendimento negativo della Juve? Tante, troppe cose. Dagli infortuni ai giocatori chiave alla scelta di un allenatore esordiente e senza esperienza, la mancanza di gioco e alcune scelte di mercato da rivedere. Tutti sul banco degli imputati, ma c'è qualcosa che manca davvero alla Juve rispetto all'anno scorso: i gol degli attaccanti. Ed è un problema che pesa come un macigno.



PEGGIOR ATTACCO - Analizzando le statistiche dei bianconeri al confronto con le prime sette squadre del campionato, il risultato è che con 20 gol subiti la difesa di Pirlo è la migliore: 4 in meno dell'Inter, 5 del Napoli e 9 del Milan. Ottimo. Poi? La parte dolente: 45 gol segnati, peggior attacco delle prime sette del campionato. Ahia. Il Napoli ha segnato 4 reti in più della Juve, la Roma 3, il Milan 2 e per non parlare di Atalanta e Inter che hanno fatto rispettivamente 10 e 15 gol in più di Ronaldo e compagni. TREND DA INVERTIRE - A proposito, ecco l'altro problema: Ronaldo-dipendenti. Sì o no? Parlano i numeri: 19 centri su 45 sono stati messi a segno dal portoghese. E' vero, "gli scudetti si vincono in difesa" si sente dire spesso in Italia. Sì, ma lì davanti bisogna fare gol per portare a casa i tre punti. Nelle stagioni precedenti venivano criticati Sarri e Allegri per vincere spesso 1-0: il massimo risultato con il minor sforzo, cosa che quest'anno non è mai successa. L'obiettivo da qui alla fine della stagione quindi sarà quello di fare qualche rete in più anche a costo di abbassare i buoni numeri della difesa, aiutare Ronaldo spesso solo e magari con il ritorno di Dybala ritrovare un po' di fantasia.