Quando Paulo Dybala vede la Sampdoria s'illumina. Gli brillano gli occhi. E succederà anche domani, nella gara che può consegnare lo scudetto alla squadra di Maurizio Sarri. Dalla Sampdoria alla Sampdoria, proprio contro i blucerchiati è iniziata la favola dell'argentino. I primi due gol in Serie A infatti sono arrivati proprio contro la Samp: 11 novembre 2012, il Palermo vince 2-0 e decide proprio una doppietta di un giovane Dybala che tre anni dopo si sarebbe trasferito alla Juventus. AL CENTRO DELLA JUVE - Dolci ricordi per La Joya, che ora è un punto fermo dei bianconeri e domani vorrà mettere anche lui la firma sul nono scudetto consecutivo. Altro dato: Dybala ha fatto sette gol contro la Sampdoria, a nessun'altra squadra ha segnato così tanto. E' carico Paulo, aspetta il giorno della partita e freme per scendere in campo. Prima lo scudetto, poi il rinnovo del contratto. La Juve vuole Dybala e Dybala buole la Juve. La trattativa era iniziata nella fase pre lockdown e dopo un momento di stallo a causa della pandemia i contatti sono ripresi in modo positivo. Ora però testa alla Sampdoria, quando Dybala incontra i blucerchiati è come un toro che vede rosso.