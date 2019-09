Raccontare di Mike Bongiorno, nel giorno del decimo anno dalla sua scomparsa, è quantomeno doveroso. Sembra molto facile parlarne e raccontare. In realtà è complicatissimo se non si vuole cadere nella retorica del già detto. Un poco come se si volesse discutere su Garibaldi ed essere un minimo originali. Di Mike e su Mike è stato esternato e scritto di tutto. La sua fotografia è idealmente incorniciata nei salotti o nelle cucine di tutte le case degli italiani. In quei luoghi dove lui, giovane e dalla parlantina facile, entrò direttamente uscendo dallo schermo di quello che ancora non era un elettrodomestico ordinario perché non tutti potevano permetterselo. Era biondo e aveva gli occhi color del mare ma la gente non poteva vederlo perché le tivvù trasmettevano in bianco e nero. Fece irruzione piacendo e intrigando fin da subito. Da quel momento non se ne andò mai più. Diventò uno di casa.



IL MIKE DI TUTTI - Capirete, dunque, che rifare la storia dell’uomo che praticamente inventò la televisione popolare per famiglie dettando persino per anni i tempi e gli stili del vivere sociale è come rileggere le pagine sull’incontro di Teano tra l’eroe dei due mondi e il re d’Italia. Un evento conosciuto dai bambini delle elementari in su. Il suo essere un americano a Torino, le sue celebri gaffes spesso studiate a tavolino, le arrampicate sulle vetta del Cervino, le sue vallette silenziose oppure ribelli come la Ciuffini, le leggende sulla famosa bufala della Longari caduta sull’uccello, i suoi slogan della serie fiato alle trombe Turchetti, i suoi valzer professionali con la Rai e con Berlusconi, la sua nobiltà d’animo che lo spinse ad adottare una piccola libanese pur avendo già tra figli, la sua fedeltà a Daniela Zuccoli in un ambiente malandrino come quello dello spettacolo. Soprattutto la sua parola d’ordine “Allegria” che di fatto voleva essere un invito a come affrontare l’esistenza. Era il Mike di tutti. Quello che non verrà mai scordato.



LA JUVE - Poi c’era il tifoso di calcio con il suo infinito amore chiamato Juventus. La squadra che lo aveva fatto innamorare da bambino durante il suo periodo torinese e che soltanto una volta ebbe la tentazione di rinnegare. Il giorno successivo alla condanna definitiva per il calcio scandalo. Più amareggiato e triste che non furioso ebbe a dire parole durissime sulla triade che lui disprezzava per aver macchiato l’onore della sua Signora. Poi, però, si guardò dentro e decise che neppure l’Apocalisse sarebbe riuscita a spazzare via l’amore per i colori bianconeri. Avrebbe fatto come i bambini, disse. Avrebbe continuato a vivere il pallone come un bel sogno. Ma allo stadio non ci sarebbe più andato. Proprio come il suo grande amico Giampiero Boniperti. IL REGALO - Fu in quel periodo che noi di Tuttosport decidemmo di fargli un regalo per il suo ottantaquattresimo compleanno. Negli archivi del giornale esisteva la pagina originale di un articolo sul pugilato scritto da Mike Bongiorno al tempo in cui era corrispondente dagli Stati Uniti. La facemmo litografare e poi indorarla per infine metterla in cornice. Gli telefonai a Milano pregandolo di farci visita in redazione dove avrebbe trovato una sorpresa ad attenderlo. Quando si trattava di tornare a Torino, Mike non si faceva pregare. Così quel giorno, ricordo era di domenica, si presentò insieme con il figlio più grande verso mezzogiorno.

Spumante e pasticcini salati per tutti e poi il dono. Mike ricordava benissimo di aver lavorato per Tuttosport ma quell’articolo lo aveva scordato. Fu così intensa l’emozione che si mise a piangere senza vergognarsi di farlo.



L'INCONTRO CON BONIPERTI - Una giornata speciale che divenne addirittura memorabile quando Il nostro “ex collega” chiese di poter fare una telefonata. Chiamò Boniperti in quale gli disse che gli avrebbe tolto il saluto se, prima di tornare a Milano, non lo fosse andato a trovare nella sua casa in collina. Lo accompagnai. L’incontro fu da romanzo d’autore. Abbracci e pacche sulle spalle. La Juventus quel giorno giocava n trasferta. Ma loro due manco accesero la radio. Avevano troppe cose da dirsi e ricordi da scambiarsi. Cose più belle di quella squadra che portavano entrambi nel cuore come i bambini Babbo Natale. E quando ai bimbi dici che, in realtà, Babbo Natale non esiste ma è un’invenzione dei grandi, il minimo che possono fare è disperarsi.