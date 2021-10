Italia-Belgio 2-1, vittoria che consente agli Azzurri di piazzarsi al 3° posto in Nations League 2020-2021. Uno dei migliori in campo, manco a dirlo, Federico Chiesa. Questi i voti e i giudizi dei giornali sul giocatore della Juventus e della Nazionale:Ha ragione Allegri: un'ora a velocità folle poi deve frenare. Ma in quell'ora è uno spettacolo, rigore compreso.Una furia, in qualsiasi posizione venga schierato dal c.t., che lo piazza largo a sinistra, nel ruolo di Insigne. A volte si lancia persino da solo la palla per partire in progressione. La conferma: viene attirato dall'area di rigore come una calamita, sta diventando punta centrale.Accompagnato dal boato dello Stadium fin dalla lettura delle formazioni, mette un bel po' di pepe all'attacco azzurro partendo dalla sinistra. Decisamente il più scintillante della partita: Courtois gli nega la gioia del gol, si procura con destrezza il rigore.