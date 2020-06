Sulle prime pagine dei quotidiani in edicola domani grande spazio alla finale di Coppa Italia in programma mercoledì 17. "Una coppa miliardaria" titola Tuttosport con Mertens-Koulibaly da una parte e Dybala-Ronaldo dall'altra. "Finale da 1335 milioni!". Di spalla Zenga sul futuro di Nainggolan: "Se resta mi bacio i gomiti", il Torino con le ruspe in azione al Filadelfia e l'Atalanta già con la testa alla Champions.



Il Corriere dello Sport apre con "Squadra anti Juve. Dal 2012 il Napoli è secondo solo ai campioni: all'Olimpico la sfida dell'eccellenza italiana". Interviste esclusiva a Fabio Cannavaro: "Tifo per Rino. CR7? Non sbaglia mai due volte". In taglio alto la situazione della Roma con il presidente pronto a vendere: "Pallotta si arrende".