Basta un trofeo per scacciare ogni problema? Non proprio. Non ora, almeno. Perché la vittoria della Coppa Italia ha salvato il salvabile in una stagione che - anche in caso di qualificazione in Champions - sarebbe al di sotto della aspettative. E non di poco. Ci si aspettava il decimo scudetto, sono arrivate una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e forse il quarto posto. Due trofei in più da mettere in bacheca certo, ma c'è chi dopo questa serata ha la bocca amara.



RIMPIANTI - E guardandosi indietro si chiede: "Perché una prestazione come quella del secondo tempo contro l'Atalanta non l'abbiamo fatta tutto l'anno?!". Difficile dare una risposta, eppure sarebbe bastato questo per giocarsi lo scudetto con l'Inter. Magari alla fine l'avrebbe comunque vinto Conte, ma la Juve sarebbe stata lì a giocarselo. Rimpianti? Sì, qualcuno. Anche dopo una serata di trionfi come quella di oggi. COSA SERVE - Rimpianti e speranze però. Speranza di vedere una Juve così anche nella partita contro il Bologna, nella quale ci si gioca il quarto posto che garantirebbe l'accesso alla Champions nella prossima stagione. Poi? Un rebus. Il futuro sarà tutto da scoprire: qualche certezza però è arrivata, non è un caso che a segnare le reti che hanno portato la coppa in casa bianconera siano stati Chiesa e Kulusevski. Due giovani dai quali ripartire, per una Juve che ha capito cosa serve in futuro.