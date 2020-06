Una Champions col sapore di Mondiale. Cambia tutto per la massima competizione europea: sarà un minitorneo a otto squadre in sede unica, tutto a eliminazione diretta. Soprattutto, sarà a Lisbona. Dai quarti in poi.



LA NUOVA CHAMPIONS - Già qualificate Atalanta, Psg, Atletico Madrid e Lipsia. Adesso mancano le altre quattro. Mercoledì 7 agosto la Juve ospiterà il Lione, mentre il City riceverà il Real Madrid dopo il 2-1 dell'andata. Poi tutti a Lisbona dove il “Mundialito” comincia mercoledì 12. In calendario, un quarto di finale al giorno: due al Da Luz, due all’Alvalade.