Federico Chiesa resta un obiettivo della Juventus per la prossima stagione. I bianconeri hanno già un accordo di massima con l'esterno viola: contratto da cinque milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni. Il problema resta trovare un accordo con la società viola anche se il patron Rocco Commisso ha di fatto blindato il calciatore, almeno per una stagione. Il piano di Paratici però è chiaro: cedere Douglas Costa (nonostante la volontà del calciatore) e puntare sul talento dell'Italia Under 21.