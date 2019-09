Fabio Paratici è l'uomo mercato della Juventus. Lui che ha portato Ronaldo e De Ligt, dopo una vita al fianco di Marotta dai tempi della Sampdoria. Oggi il ds bianconero è uno dei migliori in circolazione, per questo dalla Premier League c'è un club che vuole provare a portarlo in Inghilterra: si tratta del Tottenham, che da sempre stima Paratici e adesso vuole provare anche a portarlo in società. Richieste ufficiali ancora non ne sono arrivate, ma il ds ha non ha nessuna intenzione di lasciare la Juve.