Paulo Dybala ha ritrovato il sorriso in campo grazie al gol contro l'Udinese, ma la trattativa per il rinnovo del contratto ancora non si sblocca. Per questo, il Manchester United, sempre vigile sulla situazione, secondo quanto riporta Tuttosport è tornato alla carica e pensa a uno scambio con Paul Pogba. Stessa età, stessa scadenza di contratto (2022). Volontà diverse però, perché l'argentino dà la priorità alla Juve, e come alternativa è disposto a lasciare i bianconeri sono per Real Madrid o Barcellona.