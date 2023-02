Un... contro la. Non si tratta di Dusan, ma del giovane Vanja, serbo classe 2004 con un passato nel Partizan Belgrado e attualmente in forza all', che quest'oggi sta affrontando i pari età bianconeri a Zingonia. L'attaccante si è reso pericoloso già dopo pochi minuti di gioco contro la formazione di Paolo(nella foto), involandosi sulla fascia destra e mettendo un bel pallone al centro dell'area, con Giovannisubito chiamato a un super intervento in chiusura. Una piccola curiosità per vivere al meglio questo anticipo della 21^ giornata di campionato Under 19.