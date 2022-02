1









Davanti è arrivato Dusan Vlahovic, aspettando Federico Chiesa bisognerà poi capire come andrà a finire la doppia questione legata a Paulo Dybala e Alvaro Morata prima di valutare altri colpi (più o meno a effetto) per l'attacco. Previsti cambiamenti importanti anche in difesa. Ma è a centrocampo che in tutto questo si valuta un'operazione di primo piano. L'arrivo di Denis Zakaria è stato anticipato anche perché si è resa necessaria subito la cessione di Rodrigo Bentancur, ma l'acquisto dello svizzero non è che il solo primo passo all'interno del processo di restyling in mediana. Salvo offerte irrinunciabili, a questo punto nessuno in casa Juve vorrebbe più rinunciare a Weston McKennie, tecnicamente Manuel Locatelli verrà riscattato solo al termine della prossima stagione ma in assoluto la sua posizione non è minimamente in discussione, dialoghi invece pronti a ripartire sul fronte Adrien Rabiot e Arthur. In entrata? Verranno valutati con attenzione i profili dei giovani Nicolò Rovella e Nicolò Fagioli, soprattutto si punta già a un altro colpo a effetti. Con tanti giocatori di primo piano nel mirino e almeno cinque main target. Scoprili in gallery