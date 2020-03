8









Sarri o non Sarri? C'è chi non lo vorrebbe più sulla panchina della Juventus perché dopo quasi un'intera stagione ancora non è riuscito a esprimere il suo gioco, chi invece continua gli dà fiducia perché in fondo la squadra è ancora in corsa per tutti e tre gli obiettivi stagionali. L'allenatore ha firmato per tre anni e la società già nei mesi scorsi ha fatto sapere che si va avanti con lui: ma se a fine stagione i risultati dovessero essere deludenti potrebbero pensare a una rivoluzione, tra i nomi accostati alla panchina bianconera c'è anche quello di Pep Guardiola che scalda le fantasie dei tifosi. LA JUVE DI PEP - Noi abbiamo provato a ipotizzare come potrebbe giocare la Juve con lo spagnolo in panchina. 4-3-3 di base, a destra né Cuadrado e né Danilo: Walker dal Manchester City. De Ligt e Chiellini centrali con Alex Sandro sull'altra fascia. Il centrocampo da sogno con Miralem Pjanic confermato in regia, mezz'ala destra Bentancur e Kevin De Bruyne a sinistra. Boom. Sarebbe lui il colpo da novanta della nuova Juve. Nel tridente sono intoccabili Dybala e Ronaldo, a destra peschiamo ancora dai Citizens: ci piacerebbe vedere Sterling in bianconero. Per una squadra da sogno. Che ne pensate? Scriveteci i vostri commenti nel post Instagram qui sotto.