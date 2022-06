Con l'approdo in finale dell'#Under17, in questa stagione tutte le squadre femminili della Juventus (dall'#Under12 alla Prima Squadra) sono arrivate a disputare le finali di tutte le competizioni FIGC.



Un'annata da incorniciare per il. Non solo per i successi (e il cammino in Europa) ottenuti dalla Prima Squadra: tutte le giovanili hanno dimostrato di essere estremamente competitive. Lo sentenzia un dato, sottolineato oggi dalla Juventus: "Con l'approdo in finale dell'Under 17, in questa stagione tutte le squadre femminili della Juventus (dall'Under 12 alla Prima Squadra) sono arrivate a disputare le finali di tutte le competizioni FIGC".