Angel Di Maria ha deciso: a fine stagione lascerà il Psg a parametro zero. L'argentino non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza come riporta Fichajes.net, è stanco dell'avventura in Francia e sta cercando nuovi stimoli. Un'occasione che vuole valutare bene la Juventus, che da tempo sta seguendo gli sviluppi sul futuro di Di Maria e potrebbe fare un tentativo per prenderlo a parametro zero. Bisognerà trattare sull'ingaggio: l'argentino è consapevole che sarà l'ultima grande chiamata, e la richiesta sarà alta.