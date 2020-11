Alla vigilia della gara contro il Real Madrid, il pareggio ottenuto in extremis contro il Parma non è stato ancora digerito dai tifosi dell'Inter. Ai microfoni di Radio Rai1 il cantante e tifoso nerazzurro Roberto Vecchioni si è sfogato lanciando un duro attacco alla squadra: "L'Inter è una vagonata di incapaci, incompetenti e mangia gol. Abbiamo preso nuovi giocatori, ma non basta mettere insieme quello che c'è di meglio per avere un risultato perfetto. La colpa di tutto questo è di Conte. Sostituirlo? No, ormai è lì, che ci resti! Mi piace molto di più il nostro premier Conte, Giuseppe, piuttosto che Antonio".