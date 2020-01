Attendo fiducioso la risposta di @AleBonan al quesito posto pochi minuti fa, anche per una questione fi trasparenza verso mln di abbonati.Mi piacerebbe anche che venisse spiegato a chi si riferisse #marocchi con quel “noi”. Grazie #SerieATIM #JuventusCagliari #skycalcioshow https://t.co/4RUdM9B2aC pic.twitter.com/vSw3yIVxkJ — Antonio Borsellino (@AntoBorsellino) January 6, 2020

"Noi vorremmo la Juve che usi il campionato per prepararsi per essere assoluta protagonista in Champions". Queste parole dinegli studi di Sky Sport hanno creato qualche polemica da parte dei tifosi avversari sui social. Un tifoso in particolare ha taggato il giornalista Alessandro Bonan per chiedergli se quest'affermazione fosse "adatta a Sky Calcio Show". Chiedendo, poi, di specificare quel "noi" di Marocchi a chi si riferisse.