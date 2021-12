Una storia che, per fortuna, oggi può dirsi a lieto fine: è quella vissuta durante, match di Premier League disputato ieri sera, e che non ha come protagonisti calciatori, ma un tifoso. Dopo circa 10' dal fischio d'inizio,- si scoprirà che si è trattato di un infarto - e si accascia a terra. I medici intervengono subito e i tifosi lì vicino creano loro lo spazio necessario: se ne accorgono anche i giocatori in campo - il primo è Marcos Alonso - che lo segnalano all'arbitro. Viene deciso die aspettare che l'emergenza rientri: il match viene sospeso per 30 minuti, durante i quali le squadre attendono notizie negli spogliatoi e il pubblico aspetta con apprensione nelle tribune.: il tifoso è stato stabilizzato e la gara - dopo qualche minuto di riscaldamento - può riprendere: vincerà il Chelsea 2-1.