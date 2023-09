Botta e risposta, senza esagerare, ma mostrando il proprio punto di vista sulla discussione. Nicolò Fagioli, su Instagram, ha replicato alla critica di un tifoso, un commento apparso sotto l'ultimo post del club bianconero, che lo vedeva protagonista di un colpo di tacco spettacolare contro la Lazio. In molti, sotto il video si sono chiesti perché il classe 2001 non stia trovando tanto spazio - va ricordato che ha saltato la preparazione e torna da un lungo infortunio - ma c'è anche chi non ha così tanta voglia di vederlo in campo.