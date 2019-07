Nicolò Zaniolo è tornato anzitempo dalle vacanze, che hanno fatto seguito a un deludente Europeo Under 21, per iniziare fin da subito la preparazione in vista della prossima stagione. Che, però, non sarà per forza di cose alla Roma. Su Zaniolo è forte l'interesse di Juventus e Tottenham, che al momento sembra addirittura favorito per il suo acquisto. Come riporta Calciomercato.com, il gioiello classe '99 è arrivato, insieme al padre Igor, poco prima delle 12 a Villa Stuart per sostenere le abituali visite di inizio anno per l’idoneità sportiva. Un tifoso gli ha chiesto Resti?", ma Zaniolo non ha risposto, limitandosi a fare un autografo al supporter.