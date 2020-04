Tra un allenamento e l'altro, i giocatori della Juventus in queste settimane di quarantena rispondono alle domande dei tifosi nelle dirette Instagram. Tra i protagonisti di oggi c'era Aaron Ramsey, che ha ricordato anche il periodo in Inghilterra all'Arsenal. Ramsey racconta aneddoti e ride con i tifosi che lo riempiono di domande, ne arriva una in particolare: "Sorridi se il Tottenham è una m...a". Chiaramente, il gallese stava già sorridendo quando è arrivato lo screenshot a immortalare il momento. Vecchi ricordi di rivalità di Londra, da una parte il suo Arsenal, dall'altra gli Spurs.