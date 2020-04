Lawyn Kurzawa può essere l'occasione a parametro zero. Il terzino sinistro a giugno si svincolerà dal Psg e l'entourage del giocatore sta spingendo per portarlo alla Juve. I bianconeri però non sono interessati al giocatore, come ha riportato Calciomercato.com Fabio Paratici ha un altro piano per al fascia sinistra: in quel ruolo infatti la Juve ha anche Luca Pellegrini, che sta facendo bene in prestito al Cagliari e a fine stagione rientrerà a Torino. Kurzawa quindi si allontana ancora dalla Juve dopo lo scambio con De Sciglio saltato a gennaio.