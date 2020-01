Fabio Paratici dice no a Layvin Kurzawa. Il terzino del Psg si è offerto alla Juve tramite intermediari ma il club bianconero ha declinato la proposta del laterale ex Monaco che va in scadenza al termine della stagione.che per la prossima stagione pensa sempre più concretamente a Emerson Palmieri e potrebbe far tornare Pellegrini dal Cagliari una volta terminata la stagione.