commenta ai canali ufficiali del club biancoceleste l'arrivo dell'ex Napoli e Juventus Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore: "Sono primo nei test atletici, mi impegno nella linea a quattro, dal punto di vista atletico non ho mai avuto problemi. Ne ho sentite tante, anche che non potevo giocare a quattro, ma non ho ascoltato nessuno e sono stato contento dell’arrivo di Sarri. Voglio mettermi alla prova, posso farlo tranquillamente come ho fatto in Nazionale e alla Spal. Sarri ha le sue idee, noi vogliamo seguirle e provare a metterle in campo. Questa settimana sta andando bene, ci stiamo integrando e mi sto divertendo. Appena sono arrivato a Formello ho parlato con il mister, non vedevo l’ora di farmi un’annata con la difesa a quattro, voglio imparare un ruolo nuovo con le idee di Sarri perché con lui è diverso. Giocando a quattro in campionato e in Europa avrò più possibilità in Nazionale anche, dipenderà da me, da come reagirò e da come farò con la Lazio".