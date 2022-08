Le parole del giornalista Alberto Polverosi su calciomercato.com:"A Max non resta che affidarsi all’attacco, al talento di Di Maria, agli strappi di Kostic (appena arrivato) e al recupero di Vlahovic che contro l’Atletico è apparso in netto ritardo di condizione. Mentre l’Inter è già fatta così com’è (parola di Inzaghi), il Milan lo stesso, la Roma pure, la Juve aspetta ancora i suoi rinforzi, aspetta un centrocampista di peso e un attaccante che non costringa Vlahovic agli straordinari. Un tempo, la Juve era la prima squadra a chiudere il mercato. Ma è un tempo passato".