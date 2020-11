1









Alla vigilia di Juve-Ferencvaros di Champions League, ecco le parole in conferenza stampa del brasiliano Ismael, talentuoso giocatore della formazione magiara intervenuto insieme al suo allenatore Rebrov: "Le mie sensazioni sono positive, l'Allianz è uno stadio fantastico, sicuramente è un bel feeling. La Juventus ha dei grandi giocatori, avrà anche degli infortuni ma ha altri giocatori fortissimi che possono giocare bene. Sono pur sempre la Juve, quello che conta è che hanno elementi validi contro cui giocheremo. Questo accadrà domani. Poi nel calcio tutto è possibile e noi combatteremo per provare a vincere. Chiaramente dobbiamo essere pronti a giocare tutte le partite in calendario, noi stiamo bene, io mi sento in forma, tutto procede al meglio. Assenza di pubblico? Capiamo benissimo la situazione, non è lo stesso certo, ma siamo in Champions League e dobbiamo continuare a giocare e lottare".