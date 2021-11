Il premio, assegnato da Tuttosport al miglior al miglior calciatore Under-21 militante nella massima serie di un campionato europeo, è andato allo spagnolo con un plebiscito: "Un trionfo strameritato - ha dichiarato il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli - del ragazzo delle Canarie, che succede al norvegese Haaland. Ha sbaragliato la concorrenza facendo il vuoto alle proprie spalle. Dei quaranta giornalisti che votano in rappresentanza delle più illustri testate del nostro Continente, 24 lo hanno piazzato al primo posto delle loro preferenze, altri 9 in seconda posizione e 3 in terza". Dietro Pedri si piazza l'inglese Bellingham del Borussia Dortmund.