La Juventus ogni giorno posta su Twitter il "gol del giorno", il video di una rete segnata dai bianconeri in una partita disputata nella stessa data anni prima. Oggi è il turno di un super gol realizzato da Zinedine Zidane in una sfida contro l'Inter del 3 dicembre 2000. Era il campionato che avrebbe portato i bianconeri di Ancelotti a perdere per il secondo anno di fila lo scudetto contro una squadra della capitale (nella stagione prima la Lazio, in quella lì la Roma). Un titolo sfumato anche per pareggi come quello andato in scena esattamente vent'anni fa a San Siro: la Juve si fece rimontare un doppio vantaggio.