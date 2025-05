Un sospiro di sollievo, ma nessuna festa

Getty Images

La pesante cappa d’ansia che si era posizionata sopra il tifo bianconero svanisce via con il quarto goal di, quando ancora non si dice ad alta voce, ma dentro si ha la sensazione che sia finita. L’Inter perde la finale di, ad alzare la coppa dalle grandi orecchie è Luise il suo Psg, meritatamente. Una bella notizia per i tifosi della Juventus– non bisogna essere ipocriti, come insegna Alessandro-, e di questi tempi tocca farne tesoro, perché sono rare.

Il dato matematico è impietoso:È davvero così? Sarebbe sciocco pensarlo, non aiuterebbe alla crescita in casa bianconera. La stagione nerazzurra è stata di tutt’altro livello, anche solo per aver strappato l’occasione di giocarsi una finale di Champions League. Quella di Madama è stata mesta, senza nessun picco e con quest’ultimo sospiro di sollievo che, sommato al quarto posto raggiunto al Penzo, è come una zolletta di zucchero immersa in un caffè amarissimo.Sugli spalti dello stadio di Monaco di Baviera era presente anche John. La speranza è che di fronte agli occhi dell’ad di Exor si sia palesata l’enorme differenza tra le squadre in campo e la Juventus. Di quanto sia lunga e tortuosa la strada che porta a rigiocarsi una finale europea. E poi un dato squisitamente estetico: in un calcio dove si ricerca sempre più la fisicità, a vincere è la pulizia tecnica, la velocità d’esecuzione.La speranza, ancora, è che questa finale di Champions League, oltre a rasserenare gli animi, possa rendere sempre più chiaro quale sia la strada che il board Juventus – daal nuovo arrivato-, deve intraprendere. Oggi un sospiro di sollievo, una nottata che non sarà guastata dai caroselli dei tifosi nerazzurri. Domani è tempo di mettere la testa sulle scrivanie e lavorare,