1









L'Inter sogna Leo Messi. Il padre dell'attaccante argentino del Barcellona, Jorge ha comprato casa a Milano, lo scorso 6 giugno ha chiesto la residenza al Comune e dal prossimo mese di agosto vivrà vicino alla sede del club nerazzurro. L'indiscrezione viene ripresa dalla Gazzetta dello Sport, che spiega come nulla sia impossibile con Suning, anche se Messi guadagna 50 milioni di euro netti a stagione tra ingaggio, premi e bonus alla firma. Le leggi fiscali in Italia concedono una franchigia di appena 100 mila euro per i guadagni (sponsor, eccetera) maturati all'estero: per i Messi questa fetta dei proventi può toccare anche i 50 milioni, non considerando i 50 garantiti dal Barcellona ogni anno. Ma questa facilitazione non può essere sommata all'incentivo del Decreto Crescita: se Messi si accordasse con l'Inter per un contratto triennale pagherebbe solo il 25% delle tasse, ma dovrebbe rinunciare all'altra agevolazione. I rapporti tra Messi e l'attuale dirigenza del Barça non sono mai stati così tesi. Il calciatore è in rotta con il presidente Josep Maria Bartomeu, se vuole andarsene, ha i mezzi per farlo.