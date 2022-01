Per quanto inaspettata, l'eliminazione dell'Algeria dalla Coppa d'Africa potrebbe regalare al Milan e a Stefano Pioli un gradito ritorno in vista del match contro la Juventus: quello di Ismael Bennacer. Fatale per Mahrez e compagni la sconfitta contro la Costa d'Avorio di Kessié. Considerando che il protocollo varato per i calciatori che partecipano alla Coppa d’Africa non prevede 10 giorni di quarantena come accade per chi proviene normalmente dai paesi classificati nella fascia E dal nostro governo, c'è la possibilità che Bennacer torni a disposizione per la gara di San Siro. Come riporta Calciomercato.com, il giocatore domani il giocatore dovrebbe trovare la coincidenza aereo giusta per Milano così da poter prendere parte alla rifinitura del sabato a Milanello e andare in panchina domenica sera.