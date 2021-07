è stato chiaro con il suo agente: vuole tornare in Italia. Possibilmente alla Juventus. Il bosniaco non è riuscito a inserirsi al Barcellona e dopo una sola stagione alla corte di Koeman è già pronto a fare le valigie. Il procuratore del giocatore, Fali Ramadani, è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione in Serie A, e secondo quanto racconta il Mundo Deportivo nei prossimi giorni arriverà in Italia per proporlo alla Juve ma anche all'Inter, a caccia di un acquisto low cost in mezzo al campo. Per un trasferimento che sarebbe clamoroso.